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20 июля, 12:15

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Демонтаж асфальтового покрытия начался на велотрассе в Крылатском

Демонтаж асфальтового покрытия начался на велотрассе в Крылатском

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В Крылатском на Олимпийской велотрассе начался демонтаж асфальтового покрытия. Велотрек станет частью современного спортивного кластера, куда войдут Гребной канал и парк "Крылатские холмы".

Ранее трасса создавалась для профессионалов, способных разгоняться на велосипеде до 70 километров в час, поэтому одна из главных задач при обновлении – обеспечить безопасность гонщиков и посетителей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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