Участок от "Марьиной Рощи" до "Чкаловской" закроют 22–23 июля

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Новости

Новости

20 июля, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 июля

Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 июля

Новости часа: расписание поездов "Аэроэкспресса" в Домодедово изменится 24 июля

Эксперты заявили, что уменьшенные светофоры повысят безопасность на дорогах столицы

Москвичам рассказали о том, как "Лужники" готовят к Московскому урбанистическому форуму

Музыкальный фестиваль "Солома" состоится в Comcity 22 июля

Путепровод с МКАД на трассу М4 "Дон" в сторону Подмосковья запустили в столице

Движение транспорта затруднено на Ленинградском шоссе в Москве

Уменьшенные светофоры появятся в городах России

Движение транспорта затруднено на проспекте Андропова в Москве

Движение транспорта затруднено на Садовой-Самотечной улице в Москве

Москва поддержит торговые центры, которые расширят площади для досуговой деятельности и приведут в порядок фасады. Об этом сообщил Сергей Собянин. Цель заключается в предоставлении москвичам качественных общественных пространств, где можно провести время с семьей и оставить детей в спортивной секции.

Воздух в Москве этим летом стал чище, чем год назад. В июне концентрации основных загрязняющих веществ в столице находились на низком уровне, сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Москве открыли новый путепровод с Московской кольцевой автомобильной дороги на трассу М-4 "Дон" со съездом в сторону области. Автолюбители успели оценить новый съезд. Его построили в рамках реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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