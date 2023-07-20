Москвичам рассказали о главных новостях к вечеру 20 июля

Москва поддержит торговые центры, которые расширят площади для досуговой деятельности и приведут в порядок фасады. Об этом сообщил Сергей Собянин. Цель заключается в предоставлении москвичам качественных общественных пространств, где можно провести время с семьей и оставить детей в спортивной секции.

Воздух в Москве этим летом стал чище, чем год назад. В июне концентрации основных загрязняющих веществ в столице находились на низком уровне, сообщил заммэра Петр Бирюков.

В Москве открыли новый путепровод с Московской кольцевой автомобильной дороги на трассу М-4 "Дон" со съездом в сторону области. Автолюбители успели оценить новый съезд. Его построили в рамках реконструкции развязки на пересечении с Липецкой улицей.

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