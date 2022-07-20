На юго-востоке столицы начался капремонт Волгоградского путепровода

На юго-востоке столицы начался капитальный ремонт Волгоградского путепровода. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков. Уже ремонтируют мостовую часть – рабочие меняют защитный слой бетона и деформационные швы.

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