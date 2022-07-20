В столице начали капитальный ремонт Волгоградского путепровода МКАД. Об этом сообщил заммэра Петр Бирюков.

Путепровод расположен в ЮВАО столицы. Уже начались работы по ремонту мостовой части – рабочие меняли защитный слой бетона и деформационные швы. Также планируется обновить асфальт, нанести свежую разметку и сделать новое барьерное ограждение.

Работы предполагают поэтапные перекрытия по одной полосе в каждом направлении. В зоне ремонта ограничена скорость движения транспорта. Работы завершат к осени. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.