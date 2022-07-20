Симоновскую набережную обустроят на юге столицы

Новая точка притяжения появится у москвичей на юге столицы. Речь о Симоновской набережной. Рядом со строящимся жилым комплексом сделают пешеходные дорожки с зонами отдыха. Там запланировали интеграцию придомовой территории комплекса и обновленного общественного пространства.

Протяженность пешеходного маршрута составит более 250 метров вдоль набережной. Общая площадь благоустройства в жилом комплексе – более шести тысяч квадратных метров. Проект предусматривает создание парка с редким северным ландшафтом. Также обустроят площадки для выгула собак. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.