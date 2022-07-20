Реконструкцию главного входа с мозаичными панно завершили на стадионе "Авангард"

На стадионе "Авангард", который находится на востоке Москвы, завершили реконструкцию главного входа. По сохранившимся фотографиям восстановили два мозаичных панно с изображением спортсменов. Мозаику выполнили из смальты, подобрав нужные цвета.

В данный момент территорию стадиона благоустраивают, ремонтируют и реставрируют сохранившиеся сооружения. Как сообщил заммэра Москвы Петр Бирюков, после завершения работ там можно будет проводить соревнования и праздники, отдыхать и заниматься различными видами спорта. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.