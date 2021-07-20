Специалисты рассказали, как следят за чистотой воды в Москве-реке

19 июля отмечается День Москвы-реки. В честь этого специалисты показали, как следят за чистотой воды в аналитической лаборатории.

Начальник отдела мониторинга поверхностных водных объектов ГПБУ "Мосэкомониторинг" Виктория Мазлова рассказала, что системе мониторинга города Москвы за качеством объектов водных уже более 20 лет.

"На сегодняшний день это 66 контрольных створов, 52 расположены на реке Москве и ее притоках. Отбор проб производится ежемесячно, в некоторых – ежеквартально. Отобранные пробы доставляются в аналитическую лабораторию "Мосэкомониторинг" для проведения лабораторного анализа", – уточнила специалист.

День Москвы-реки – относительно новый праздник. Идея отмечать появилась у москвичей в 2015 году. Ежегодно в этот день проходят тематические мероприятия: виртуальные экскурсии, эко-занятия и мастер-классы. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.