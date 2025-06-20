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Новости

20 июня, 11:45

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Новости Москвы: реконструкция Ростокинского акведука вышла на финишную прямую

Новости Москвы: реконструкция Ростокинского акведука вышла на финишную прямую

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Ростокинский акведук реконструировали уже более чем на 70%. Об этом сообщил заместитель мэра по вопросам ЖКХ и благоустройства Петр Бирюков. Столичный акведук – единственное сохранившееся в стране такое сооружение. В настоящее время его используют, как пешеходный мост. Специалистам осталось заменить колодцы и укрепить инженерные системы.

Между тем в Черемушках после капитального ремонта открыли спортивный комплекс "Севастопольский". Строители обновили пять этажей, фасад и кровлю, а также заменили коммуникации. Теперь посетителям доступны тренажеры и 14 залов, где проводят занятия по кикбоксингу, спортивному ориентированию, чир-спорту и эстетической гимнастике. Рядом со зданием есть площадки с прорезиненным покрытием, а также скамейки и турники.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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