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20 июня, 16:00

Город

Новости часа: городские службы ликвидируют последствия залпового ливня в Москве

Новости часа: городские службы ликвидируют последствия залпового ливня в Москве

Специалисты комплекса горхозяйства Москвы начали уборку поваленных деревьев

Тучи скрыли вершины башен "Москва-Сити"

Порывы ветра до 22 метров в секунду зафиксировали в Москве

Собянин: в 2025 году в Москве появится еще один детский стационар

Новости часа: на востоке Москвы будет благоустроено восемь общественных пространств

Столичную водосточную сеть подготовили к приему аномального количества осадков

Приемная кампания началась в колледжах Москвы

"Мой район. Новости": мост через Нагатинский Затон достроят в 2024 году

Новости часа: три станции метро будут открыты для художников и скульпторов

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы ликвидируют последствия залпового ливня в Москве. Об этом рассказал столичный комплекс городского хозяйства.

Новый многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира будет готов в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве стартовала приемная кампания в колледжи, сообщила заммэра Анастасия Ракова.

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