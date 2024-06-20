20 июня, 16:00Город
Новости часа: городские службы ликвидируют последствия залпового ливня в Москве
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы ликвидируют последствия залпового ливня в Москве. Об этом рассказал столичный комплекс городского хозяйства.
Новый многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира будет готов в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.
В Москве стартовала приемная кампания в колледжи, сообщила заммэра Анастасия Ракова.