Новости часа: городские службы ликвидируют последствия залпового ливня в Москве

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Городские службы ликвидируют последствия залпового ливня в Москве. Об этом рассказал столичный комплекс городского хозяйства.

Новый многопрофильный комплекс детской больницы святого Владимира будет готов в 2025 году. Об этом рассказал Сергей Собянин.

В Москве стартовала приемная кампания в колледжи, сообщила заммэра Анастасия Ракова.