Дептранс рассказал о дорожной обстановке 20 июня в Москве

Из-за ожидающихся сильных дождей, гроз и вероятности смерчей Дептранс призывает москвичей отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Кроме того, вечером на дорогах ожидаются затруднения до 7–8 баллов.

Тем временем строительные работы продолжаются на Нагатинском мосту, на внешней стороне 19-го километра МКАД и в обоих направлениях в районе 32-го километра автодороги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

