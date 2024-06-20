Участок БКЛ закроют с 22 июня

Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня, 08:30

Город

Дептранс рассказал о дорожной обстановке 20 июня в Москве

Дептранс рассказал о дорожной обстановке 20 июня в Москве

В ДИТ Москвы рассказали, как чат-боты облегчают работу людей

Москвичам представили культурную афишу на 20 июня

Ведущие Москвы FM анонсировали темы дня 20 июня

Москвичам рассказали о программе мероприятий на ВДНХ

Москвичи смогут попробовать приготовленное по советскому рецепту мороженое

Московский зоопарк показал, как купаются капибары

Депздрав Москвы опубликовал рейтинг столичных поликлиник

Профилактику Вечного огня провели в преддверии Дня памяти и скорби в Москве

"Мой район. Новости": на северо-востоке Москвы будет построено еще 5,8 км дорог

Из-за ожидающихся сильных дождей, гроз и вероятности смерчей Дептранс призывает москвичей отказаться от поездок на личном транспорте и пересесть на общественный. Кроме того, вечером на дорогах ожидаются затруднения до 7–8 баллов.

Тем временем строительные работы продолжаются на Нагатинском мосту, на внешней стороне 19-го километра МКАД и в обоих направлениях в районе 32-го километра автодороги. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городдорогитранспортвидеоЕгор БедуляАнастасия Бородина
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика