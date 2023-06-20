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Политика

Новости часа: в Москве завершили капремонт Павелецкой набережной

Новости часа: в Москве завершили капремонт Павелецкой набережной

Реконструкция сражений Русско-польской войны прошла на фестивале "Времена и эпохи"

Новости часа: мужчина подорвал коробку с петардами в отделении банка в Химках

"Актуальный репортаж": в Москве построят самый большой деревянный храм в ЦФО

Утвержден проект новой трамвайной линии в Восточном округе Москвы

Новости часа: Собянин подвел итоги первого месяца работы павильонов "Здоровая Москва"

Производство одежды в Москве в I квартале 2023 года выросло почти на 95%

Новости часа: Собянин рассказал о системной работе по обустройству парков в ТиНАО

Собянин: в павильонах "Здоровая Москва" за месяц приняли около 70 тыс пациентов

"Утро": протяженность утренних заторов в столице составила 92 километра

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершили капремонт Павелецкой набережной. О завершении работ сообщил заммэра Петр Бирюков.

Применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО повлечет удары по центрам принятия решений Украины. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске увеличилось до 103 человек. Об этом сообщил Роспотребнадзор.

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