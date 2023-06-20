Новости часа: в Москве завершили капремонт Павелецкой набережной

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. В Москве завершили капремонт Павелецкой набережной. О завершении работ сообщил заммэра Петр Бирюков.

Применение ракет HIMARS и Storm Shadow вне зоны СВО повлечет удары по центрам принятия решений Украины. Об этом заявил министр обороны Сергей Шойгу.

Число пострадавших от отравления шаурмой в Братске увеличилось до 103 человек. Об этом сообщил Роспотребнадзор.