"Москва Раевского" и "Злобный ЗОЖ" стали обладателями премии "Большая цифра"

Проекты Москвы 24 "Злобный ЗОЖ" и "Москва Раевского" стали обладателями национальной премии в области цифрового телевидения "Большая цифра". Программы стали лучшими в номинациях "Спортивная телепрограмма" и "Документально-познавательная телепрограмма".

Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.