В столице стартовала Московская неделя моды. Она собрала экспертов и игроков fashion-рынка со всей страны. Организаторы получили около тысячи заявок из 80 городов России.

Основные показы пройдут на площадках в парке "Зарядье", на Тверской площади, у фонтана "Дружбы народов" на ВДНХ и в кинотеатрах сети "Москино". Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.