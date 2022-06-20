Еще 8 поликлиник открыли в Москве после реконструкции

Еще восемь поликлиник открыли в Москве после реконструкции, 40 обещают закончить до конца года. Речь идет о взрослых и о детских медицинских центрах. Все они соответствуют современному стандарту медицины.

Почему здания приходится обновлять практически полностью? И какие исследования москвичи смогут сделать в шаговой доступности? Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24. Об этом – в эфире телеканала Москва 24.

