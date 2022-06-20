Северный участок МСД готов на 65% – Бочкарев

Северный участок Московского скоростного диаметра – от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе – готов на 65%. Об этом сообщил заммэра столицы Андрей Бочкарев. Всего от Лухмановской улицы до границы с Московской областью построят и реконструируют порядка 13 километров дорог.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, в районе улицы Маресьева идет установка ограждения, а у Лухмановской продолжается подготовка к монтажу опор путепровода. Параллельно строят подземные пешеходные переходы.

Завершаются работы в районе садового товарищества "Зенино" в Люберцах и продолжаются на пересечении с Сочинской улицей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.