Движение в Москве оценили в 7 баллов

В ЦОДД специалисты рассказали, что дорожный трафик в столице оценили в 7 баллов. На Зубовской площади в сторону Садового кольца скорость потока машин небольшая. Плотный трафик образовался в сторону шоссе Энтузиастов.

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