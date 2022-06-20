Строительство северного участка МСД завершено на 65%

Северный участок Московского скоростного диаметра, от Лухмановской улицы до Зенинского шоссе, готов на 65%. Об этом сообщил заммэра Андрей Бочкарев. Всего от Лухмановской улицы до границы с Московской областью построят и реконструируют порядка 13 километров дорог.

По словам главы столичного департамента строительства Рафика Загрутдинова, в районе улицы Маресьева установят ограждение. Параллельно строят подземные пешеходные переходы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.