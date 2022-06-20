В ЦОДД оценили трафик на столичных дорогах в 4 балла

Трафик на столичных дорогах составляет четыре балла. Об этом рассказал главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов.

По его словам, сложно проехать по внешней стороне ТТК от Русаковской эстакады до улицы Сущевский Вал. Все из-за столкновения двух автомобилей в районе улицы Двинцев. Сложности возникают и при движении по Профсоюзной улице в сторону ТТК – от Бутлерова до улицы Наметкина. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

