В ЦОДД рассказали о заторах на столичных дорогах

Трафик на столичных дорогах оценивается в три балла, рассказал главный специалист ЦОДД Ильгиз Хасянов.

По его словам, движение затруднено на Рязанском проспекте в сторону ТТК. Затор образовался из-за аварии на Нижегородской улице, в районе съезда на внешнюю сторону ТТК. Автомобилисты начинают испытывать трудности в движении от улицы Паперника. Сложности возникают и на внутренней стороне ТТК – от улицы Сайкина до Тульской эстакады. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

