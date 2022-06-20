ЦОДД оценил трафик на столичных дорогах в три балла

В настоящее время трафик на столичных дорогах оценивается в три балла. Об этом заявил главный специалист ЦОДД Степан Кузнецов.

По его словам, на третьей полосе движения на Варшавском шоссе в направлении центра перед пересечением с Проектируемом проездом № 5150 движение затрудняет неисправный автомобиль. Из-за этого затор образовался в 3,5 километра.

Затруднения зафиксированы также на внешней стороне МКАД. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

