Ночные вечеринки в столице прекратились

Коронавирус одолел ночную Москву. Город в эти выходные опустел из-за антиковидных мер. Там, где раньше тусовки не прекращались до самого утра, установилась тишина. И это несмотря на отличную погоду.

Город накануне поставил очередной антирекорд по числу новых случаев коронавируса, выявили более 9 тысяч зараженных. Ограничения в столице продлены до 29 июня, рестораны и бары по-прежнему не могут работать в ночное время. И если раньше этот запрет некоторых не останавливал, то в эти выходные, похоже, все изменилось.

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