В тренировке на Красной площади принимают участие военнослужащие иностранных государств

В тренировке на Красной площади принимают участие парадные расчеты военнослужащих иностранных государств. Это Армения, Белоруссия, Индия, Китай, Монголия и другие.

В состав пешей колонны, сформированной из более чем 40 парадных расчетов, входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских и Нахимовских училищ, кадетского корпуса и участники Всероссийского движения "Юнармия", а также военнослужащие других силовых ведомств. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.