Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 июня 2020, 07:45

Общество

В тренировке на Красной площади принимают участие военнослужащие иностранных государств

В тренировке на Красной площади принимают участие военнослужащие иностранных государств

Сколько и какая военная техника в этом году участвует в параде Победы

Движение в Москве ограничили из-за репетиции парада

С какими трудностями столкнулись военные во время первого парада Победы 1945 года

Военная техника готовится выехать на Тверскую улицу

Какая военная техника примет участие в параде

На Васильевском спуске собрались участники пешей части парада Победы

Собянин рассказал об итогах тестового электронного голосования в Москве

Очереди образовались на летних верандах столичных кафе

Летние веранды забронированы в Москве на месяц вперед

В тренировке на Красной площади принимают участие парадные расчеты военнослужащих иностранных государств. Это Армения, Белоруссия, Индия, Китай, Монголия и другие.

В состав пешей колонны, сформированной из более чем 40 парадных расчетов, входят офицеры, сержанты и солдаты соединений и воинских частей, слушатели и курсанты военно-учебных заведений, воспитанники Суворовских и Нахимовских училищ, кадетского корпуса и участники Всероссийского движения "Юнармия", а также военнослужащие других силовых ведомств. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.

Читайте также
город общество видео Александра Чальцева Ксения Чепенко
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика