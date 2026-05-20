Ягодный сезон стартовал в Москве. По городу установлены 300 специальных павильонов у метро и рядом с остановками электробусов. В ассортименте представлены клубника, голубика, ежевика, чуть позже появятся смородина, крыжовник, брусника, клюква и жимолость.

Представитель пресс-службы департамента торговли и услуг Москвы Анастасия Костяникова сообщила, что сейчас ягода поступает из южных регионов, позже появится из Центрального федерального округа и с севера. Ключевым драйвером спроса является тренд на здоровый образ жизни.

