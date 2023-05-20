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20 мая, 22:15

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"Звездные" экскурсии, спектакли, концерты и кинопоказы начались в "Ночь музеев" в Москве

"Звездные" экскурсии, спектакли, концерты и кинопоказы начались в "Ночь музеев" в Москве

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Ежегодная акция "Ночь в музее" пройдет в столице 20 мая

В Москве проходит акция "Ночь музеев". Главная тема этого года – "История и истории". Две сотни площадок работают почти до рассвета. Это не только музеи, но и театры, арт-центры и парки. Вход для посетителей везде бесплатный. Нужна только предварительная регистрация.

Каждая площадка подготовила особенную программу. Например, в Музее Москвы на Зубовском бульваре сегодня царят мода, стиль и музыка. А новый центр "Зотов" участвует в акции впервые. Специальная "авангардная" программа посвящена наследию эпохи конструктивизма.

Открыли свои двери и Музеи ВДНХ. В честь акции там работают два десятка площадок. А общее название мероприятий – "Музыкальная ночь в Музейном городе ВДНХ". Для гостей работает и колесо обозрения "Солнце Москвы". Это возможность увидеть ночные панорамы города.

А самым популярным на главной выставке страны стал Центр "Космонавтика и авиация". Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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городвидеоЮлия Неклесова
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