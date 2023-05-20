Более 1,3 тыс представителей туротрасли Москвы станут участниками "Школа гостеприимства"

Более 1,3 тысячи представителей туротрасли Москвы станут участниками проекта "Школа гостеприимства". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она сообщила, что в июле стартует второй поток школы, занятия продлятся до середины августа. Участники могут выбрать одно интересующее направление из пяти, которые касаются гостиничной отрасли и сервиса в индустрии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.