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Более 1,3 тыс представителей туротрасли Москвы станут участниками "Школа гостеприимства"
Более 1,3 тысячи представителей туротрасли Москвы станут участниками проекта "Школа гостеприимства". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.
Она сообщила, что в июле стартует второй поток школы, занятия продлятся до середины августа. Участники могут выбрать одно интересующее направление из пяти, которые касаются гостиничной отрасли и сервиса в индустрии.
Подробности – в эфире телеканала Москва 24.
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