Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

12:30

Город

Более 1,3 тыс представителей туротрасли Москвы станут участниками "Школа гостеприимства"

Более 1,3 тыс представителей туротрасли Москвы станут участниками "Школа гостеприимства"

Москвичи заметили свинью на улицах Химок

Столичные зоологи рассказали о состоянии медведя Диксона

Билеты на речные прогулки снова доступны в приложении "Московский транспорт"

Собянин рассказал о столичных исследованиях лекарств

Новости часа: ВС Украины возобновили обстрел Донецка спустя 14 часов

Более 2 тыс подъездов жилых домов отремонтировали в Москве с начала 2023 года

Собянин рассказал об исторических находках в столице

Клубничные павильоны заработали в Москве

Москвичам рассказали о ходе реконструкции Воробьевской набережной

Более 1,3 тысячи представителей туротрасли Москвы станут участниками проекта "Школа гостеприимства". Об этом рассказала заммэра Наталья Сергунина.

Она сообщила, что в июле стартует второй поток школы, занятия продлятся до середины августа. Участники могут выбрать одно интересующее направление из пяти, которые касаются гостиничной отрасли и сервиса в индустрии.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

Читайте также
городтуризмвидеоИван Евдокимов
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика