В Москве продолжил работу городской фестиваль "Пси-Фест"

В столице проходит традиционный городской фестиваль "Пси-Фест", на котором все желающие могут получить ответы на самые волнующие вопросы, связанные с психологической помощью.

Гостей фестиваля ждет масштабная программа семинаров и мастер-классов, а также многочисленные тренинги и встречи с психологами, которые помогут разобраться в себе и найти выход из самых непростых жизненных ситуаций.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.