ЦОДД сообщил, что столичный трафик в вечерний час пик составит 8 баллов. Движение будет затруднено в центре на Садовом и Третьем кольцах, а также на МКАД.

В данный момент плотный поток сформировался на Автозаводской улице. Движение на этом участке сильно замедлилось. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.