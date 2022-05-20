ЦОДД заявил, что трафик на столичных дорогах составит 8 баллов в вечерний час пик

ЦОДД сообщил, что столичный трафик в вечерний час пик составит 8 баллов. Движение будет затруднено в центре на Садовом и Третьем кольцах, а также на МКАД.

В данный момент движение на улице Нижняя Масловка достаточно плотное, но автомобили проезжают без задержек. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.