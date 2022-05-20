Детский парк "Фили" планируют благоустроить в 2022 году

В 2022 году власти планируют благоустроить одно из популярных мест семейного отдыха – детский парк "Фили". Там обновят детские и спортивные площадки, а также оборудуют велосипедные дорожки.

В порядок приведут вход в парк, разобьют цветники и газоны. Кроме того, там появится площадка для выгула собак, а зимой будет работать ледовый каток. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.