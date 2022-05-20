Сезонные работы по ремонту дорог начались в Москве

В Москве начались сезонные работы по ремонту дорог. В течение года покрытие подвергается серьезным нагрузкам – это и интенсивный трафик, и резкие перепады температур.

Из-за этого на дрогах возникает колейность, что влияет на безопасность движения. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.







