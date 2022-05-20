В центрах госуслуг Москвы теперь можно получить рекомендации по правильному питанию

Уже более 300 тысяч человек проверили свое здоровье в центрах госуслуг. Сейчас там можно получить персональное меню правильного питания на неделю. Об этом рассказала заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова.

Такая услуга действует в 70 центрах. По ее словам, это поможет жителям придерживаться здорового образа жизни.

После быстрой диагностики человек получает рекомендации по рациону и даже рецепты. Их можно отправить себе на почту. Причем меню корректируется по составу блюд и продуктов в зависимости от сезона.

Диагностические комплексы определяют состав тела, уровень насыщения крови кислородом, артериальное давление. Они также могут измерить пульс и ритм сердцебиения. А во флагманских офисах и во Дворце госуслуг на ВДНХ роботы могут измерить давление, температуру тела, уровень глюкозы и кислорода в крови. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.