Плотный поток сформировался на ТТК

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в 6 баллов. Сбросить скорость придется на Преображенской улице.

Плотный поток сформировался и на Третьем транспортном кольце. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

