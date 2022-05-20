Свыше 400 фиксирующих разговоры по телефону за рулем камер установлены в столице

На столичных улицах число камер, фиксирующих разговоры по мобильному и непристегнутый ремень, выросло примерно в 100 раз. Теперь их 400 с лишним. Данными поделились в ГИБДД.

Такая умная техника пока есть только в столице. И она уже дает результат. По мнению инспекторов, камеры дисциплинируют водителей, поэтому нарушений немного, а тем, кто попадается, приходится платить штраф – 1,5 тысячи рублей. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.





