В Москве может появиться площадь Защитников Донбасса

В Мосгордуме предложили назвать площадь у посольства США в честь защитников Донбасса.

Речь идет о безымянной пока территории в Пресненском районе, на пересечении Большого Девятинского переулка и Конюшковской улицы. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.