Онлайн-проект о реконструкции столичного района занял 1-е место на международном конкурсе

20 мая, 19:30
Награду за проект про благоустройство получили московские разработчики на главном мировом конкурсе в сфере интернета The webby awards. В этом году за нее в разных номинациях боролись более 13 тысяч работ.
Сайт проекта рассказывает, как изменился район Капотни после реконструкции по программе "Мой район" – удобная набережная с шезлонгами, велодорожки, спортивные площадки и футбольное поле вместо угнетающего пейзажа с заросшим берегом реки и полузаброшенными гаражами.
Проект наглядно показывает, как можно изменить городское пространство, сделать его комфортным для людей. До этого Капотня возглавляла все антирейтинги Москвы. Теперь же фотографиями этого района делятся в соцсетях.
Улучшить удалось и экологию за счет модернизации нефтеперерабатывающего завода. А продуманные автобусные маршруты и новые парковки помогли решить транспортные проблемы Капотни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.
Читайте также
Настройки телеэфира Перечень запрещенных в РФ организаций
Все права на материалы, находящиеся на сайте m24.ru, охраняются в соответствии с законодательством РФ, в том числе об авторском праве и смежных правах. При любом использовании материалов сайта ссылка на m24.ru обязательна. Редакция не несет ответственности за информацию и мнения, высказанные в комментариях читателей и новостных материалах, составленных на основе сообщений читателей.
СМИ сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельство о регистрации средства массовой информации Эл № ФС77-53981 от 30 апреля 2013 г.
Средство массовой информации сетевое издание «Городской информационный канал m24.ru» создано при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы г. Москвы. (С) АО «Москва Медиа».
Учредитель и редакция - АО «Москва Медиа». Главный редактор И.Л. Шестаков. Адрес редакции: 127137, РФ, г. Москва, ул. Правды, д. 24, стр. 2. Почта: mosmed@m24.ru.
Политика обработки персональных данных / Регламент GDPR
Информация о погоде предоставлена Центром «ФОБОС». Источник и правообладатель информации о курсах валют - ПАО «Московская биржа». По условиям распространения информации обращаться на ПАО «Московская биржа». Информация о пробках предоставлена ООО «Яндекс.Пробки».
Следите за новостями: