Онлайн-проект о реконструкции столичного района занял 1-е место на международном конкурсе

Награду за проект про благоустройство получили московские разработчики на главном мировом конкурсе в сфере интернета The webby awards. В этом году за нее в разных номинациях боролись более 13 тысяч работ.

Сайт проекта рассказывает, как изменился район Капотни после реконструкции по программе "Мой район" – удобная набережная с шезлонгами, велодорожки, спортивные площадки и футбольное поле вместо угнетающего пейзажа с заросшим берегом реки и полузаброшенными гаражами.

Проект наглядно показывает, как можно изменить городское пространство, сделать его комфортным для людей. До этого Капотня возглавляла все антирейтинги Москвы. Теперь же фотографиями этого района делятся в соцсетях.

Улучшить удалось и экологию за счет модернизации нефтеперерабатывающего завода. А продуманные автобусные маршруты и новые парковки помогли решить транспортные проблемы Капотни. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.