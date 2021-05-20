Плотный поток сформировался на ТТК

Центр организации дорожного движения (ЦОДД) оценивает трафик в Москве в пять баллов. Придется сбросить скорость на Щелковском шоссе.

Плотный поток сформировался на Третьем транспортном кольце. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.