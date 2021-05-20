В Кремле возобновят церемонии развода пеших и конных караулов

После долгого перерыва на Соборной площади Кремля снова покажут искусство воинских ритуалов. Развод пеших и конных караулов Президентского полка начнут проводить со следующей субботы. В прошлом году пришлось пропустить сезон из-за пандемии коронавируса.

Зрители вновь увидят самые красочные элементы, среди которых эффектные приемы с оружием и конная карусель. Сопровождать выступление будет живая музыка духового оркестра. Церемонию можно будет посмотреть до сентября.

Развод караулов будут проводить каждую субботу, для этого потребуется билет в музеи Московского Кремля. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.