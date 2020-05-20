Улицы Москвы опустели из-за коронавируса. Режим самоизоляции продлен в столице до 31 мая. Выходить из дома можно только за экстренной медицинской помощью, в магазин или аптеку.

Также с 12 мая власти Москвы ввели обязательный масочный режим. Он будет действовать в городском транспорте и других общественных местах. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.