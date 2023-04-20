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Геологи рассказали об участках грунта, где могут произойти оползни в столице

Геологи рассказали об участках грунта, где могут произойти оползни в столице

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Мосэкомониторинг следит за опасными участками в столице, где могут произойти оползни или обрушение грунта. По данным специалистов, в столице 13 крупных и около 200 небольших склонов в долинах рек и оврагах, которые подвержены размыванию.

Самый крупный оползневый участок в столице расположен в парке Коломенское. Последние обследования показали, что активность оползневых процессов невысокая и активизации не наблюдается.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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