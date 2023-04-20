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Общество

Новости часа: право реорганизации участка промзоны Серп и Молот выставят на торги

Новости часа: право реорганизации участка промзоны Серп и Молот выставят на торги

Конкурс "Лаборатория саспенса: Экранизация" начался в кинотеатре "Октябрь"

Акция "Четвероногий друг" стартовала на Цветном бульваре

Новости часа: подозрительные статуэтки обнаружили в пункте выдачи на северо-востоке Москвы

"The City": 45-й Московский международный кинофестиваль открылся в столице

Авария произошла около Белорусского вокзала в столице

Новости часа: ﻿Путин заявил о важности помощи семьям участников СВО

Москвичам предложили угадать вход на станцию метро рядом с усадьбой

Акция "Четвероногий друг" стартовала на площадке фестиваля "Пасхальный дар"

Москва 24 в рубрике "Квадрокоптево" загадала парк "Филатов луг"

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Право реорганизации участка бывшей промзоны Серп и Молот выставят на торги в Москве. Об этом сообщили власти столицы.

Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров на маркетплейсе Wildberries. В случае, если компания взимает или удерживает денежные средства при отказе от бракованной вещи, происходит нарушение действующего законодательства.

Противники пенсионной реформы захватили здание биржи в Париже. Об этом стало известно в СМИ.

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