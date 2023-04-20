Новости часа: право реорганизации участка промзоны Серп и Молот выставят на торги

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Право реорганизации участка бывшей промзоны Серп и Молот выставят на торги в Москве. Об этом сообщили власти столицы.

Суд признал незаконным платный возврат некачественных товаров на маркетплейсе Wildberries. В случае, если компания взимает или удерживает денежные средства при отказе от бракованной вещи, происходит нарушение действующего законодательства.

Противники пенсионной реформы захватили здание биржи в Париже. Об этом стало известно в СМИ.