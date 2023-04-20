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Бирюков заявил, что столичный регион штатно прошел период половодья

Бирюков заявил, что столичный регион штатно прошел период половодья

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Половодье в столичном регионе пройдено штатно, все водохранилища заполнены. Об этом рассказал заместитель Мэра Москвы Петр Бирюков.

По его словам, на данный момент идет снижение уровня рек, поэтому гидротехнические сооружения переходят на обычный режим работы. При этом все 15 водохранилищ заполнены до плановых отметок – примерно на 87%. Это позволит обеспечить бесперебойное водоснабжение города.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.

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