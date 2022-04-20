Танки-ветераны и современная техника примут участие в параде Победы в Москве

В параде Победы в Москве примут участие танки-ветераны и современные боевые машины. Экипажи приняли участвие в многочисленных тренировках.

В параде примут участие танки, гаубицы, ракетные комплексы и пехотные боевые машины. Техника проедет 88 километров до парка Печатники. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

