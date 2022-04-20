Военная техника проедет 88 километров в Москву для репетиции парада Победы

Танки, гаубицы, ракетные комплексы и БМП проедут 88 километров из Алабино в Москву для репетиции парада Победы.

Главный специалист ситуационного центра ЦОДД Андрей Топс рассказал, что в ночь с 20 на 21 апреля движение будет ограничено на участках МКАД и Волгоградского проспекта. Подробнее – в программе телеканала Москва 24.

