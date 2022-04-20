Затор образовался на Погорельском переулке в Москве

На Валовой улице наблюдается рабочее движение. Число автомобилей возросло, но они проезжают без затруднений.

На Погорельском переулке сформировался затор. Машины стоят вплотную друг к другу. Средняя нагрузка на столичные дороги оценивается в 7 баллов.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.