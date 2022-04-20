Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 московских храмах

Благодатный огонь из Иерусалима раздадут в 15 столичных храмах. От него верующие смогут зажечь свои праздничные свечи и лампады.

Сделать это можно будет в Богоявленском кафедральном соборе в Елохове, Знаменском храме Патриаршего подворья в Зарядье, храме Всех святых на Соколе и других церквях.

Кроме того, благодатный огонь будет доставлен в пять храмов Подмосковья – в Одинцове, Подольске, Коломне, Балашихе и Мытищах.

В Москве на Пасху будут работать более 500 церквей и монастырей. Ожидается, что на ночное богослужение придут около 250 тысяч прихожан. Подробности – в эфире телеканала Москва 24.