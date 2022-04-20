В парке "Северное Тушино" расцвела медуница неясная

В Москве началась пора цветения. В парке "Северное Тушино" можно посмотреть на медуницу неясную.

Растение это весьма необычное. Во время цветения оно меняет цвет. В начале бутоны розовые, а в конце становятся синими. Растение многолетнее, содержит много нектара, поэтому вокруг может быть много насекомых.

Подробности – в эфире телеканала Москва 24.