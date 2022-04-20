Инфосервис с графиком отключений горячей воды начнет работу в Москве после 20 апреля

Информационный сервис, позволяющий жителям столицы узнать график отключений горячей воды, начнет работать после 20 апреля. Об этом сообщил заммэра Москвы по вопросам жилищно-коммунального хозяйства и благоустройства Петр Бирюков.

По его словам, сервис разработан максимально удобным для пользователей способом. Он будет размещен на портале mos.ru, на сайтах www.moek.ru и www.online.moek.ru.

Замглавы столицы напомнил, что плановые отключения горячего водоснабжения требуются для качественной подготовки теплосетей к осенне-зимнему периоду. Они стартуют после завершения отопительного сезона. Горячую воду в домах отключают на срок до 10 дней. За это время специалисты проводят необходимые гидравлические и температурные испытания. Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.