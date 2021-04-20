Автоэксперт прокомментировал ситуацию с парковкой для инвалидов после инцидента в Москве

Автоэксперт Сергей Радько прокомментировал ситуацию с парковкой для инвалидов после инцидента в Хамовниках.

"У нас в РФ есть закон о социальной защите инвалидов, и он гарантирует, что на любой парковке должны быть оборудованы не менее 10% мест для транспортных средств, у которых будет опознавательный знак инвалид", – сказал Сергей.

В Хамовниках закрасили знак парковки для людей с инвалидностью. Его установки добивалась мать ребенка, у которого сразу несколько серьезных заболеваний, мальчик с трудом ходит.

Разметку одобрила префектура, однако знак долго не продержался. Его стерли и засыпали песком. Подробнее – в сюжете телеканала Москва 24.