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Новости

Новости

20 марта, 21:00

Город

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Москвичам рассказали о главных новостях среды

Новости часа: незаконную постройку демонтировали около Белорусского вокзала

Выставка "Маршруты особой важности. К 85-летию Спецсвязи" открылась на ВДНХ

Две московские набережные подготовили к весеннему половодью

"Мой район. Новости": инновационный промышленный технопарк построят в Люблине

Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Московский зоопарк показал, как панда Диндин заботится о Катюше

В измайловских теплицах вырастили 25 сортов виолы

Водолазы готовятся к сезону половодья в Москве

В Москве улучшились эпидемиологические показатели по туберкулезу

Развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля открыли после реконструкции. Работы завершили раньше срока. Новый участок дороги улучшит транспортную доступность нескольких районов, где проживают более 600 тысяч человек.

Погода в Москве налаживается. Синоптики обещают к выходным до 11 градусов. В среду, 20 марта, после длительного перерыва наконец вышло солнце. Воздух прогрелся до 4 градусов. А 21 марта столбики термометров поднимутся еще выше.

По всей Москве демонтируют оставшиеся праздничные украшения. Всю иллюминацию и арт-объекты перевезут на склады, где они будут храниться до следующих праздников. Там их помоют и отремонтируют, чтобы использовать в новом сезоне.

Подробнее – в эфире телеканала Москва 24.

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