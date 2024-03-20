Москвичам рассказали о главных новостях среды

Развязку на пересечении МКАД с улицей Верхние Поля открыли после реконструкции. Работы завершили раньше срока. Новый участок дороги улучшит транспортную доступность нескольких районов, где проживают более 600 тысяч человек.

Погода в Москве налаживается. Синоптики обещают к выходным до 11 градусов. В среду, 20 марта, после длительного перерыва наконец вышло солнце. Воздух прогрелся до 4 градусов. А 21 марта столбики термометров поднимутся еще выше.

По всей Москве демонтируют оставшиеся праздничные украшения. Всю иллюминацию и арт-объекты перевезут на склады, где они будут храниться до следующих праздников. Там их помоют и отремонтируют, чтобы использовать в новом сезоне.

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