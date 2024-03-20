20 марта, 20:00Город
Новости часа: незаконную постройку демонтировали около Белорусского вокзала
Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Незаконную постройку демонтировали около Белорусского вокзала, сообщила инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.
"Аэрофлот" с 31 марта перейдет на летнее расписание полетов, рассказали в пресс-службе авиакомпании.
Март 2024 года может стать самым сухим в Москве с начала века, заявили в агентстве "Метеоновости".