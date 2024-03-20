Форма поиска по сайту

Форма поиска по сайту
Новости

Новости

20 марта, 20:00

Город

Новости часа: незаконную постройку демонтировали около Белорусского вокзала

Новости часа: незаконную постройку демонтировали около Белорусского вокзала

Выставка "Маршруты особой важности. К 85-летию Спецсвязи" открылась на ВДНХ

Две московские набережные подготовили к весеннему половодью

"Мой район. Новости": инновационный промышленный технопарк построят в Люблине

Новости часа: Собянин объявил о начале приема заявок на конкурс "Покажи Москву!"

Московский зоопарк показал, как панда Диндин заботится о Катюше

В измайловских теплицах вырастили 25 сортов виолы

Водолазы готовятся к сезону половодья в Москве

В Москве улучшились эпидемиологические показатели по туберкулезу

Новости часа: Сергей Собянин открыл развязку на МКАД в Капотне

Телеканал Москва 24 собрал подборку актуальных новостей последнего часа. Незаконную постройку демонтировали около Белорусского вокзала, сообщила инспекция по контролю за использованием объектов недвижимости.

"Аэрофлот" с 31 марта перейдет на летнее расписание полетов, рассказали в пресс-службе авиакомпании.

Март 2024 года может стать самым сухим в Москве с начала века, заявили в агентстве "Метеоновости".

Читайте также
городтранспортпогодавидеоАлина Гилева
закрыть
Обратная связь
Форма обратной связи
Прикрепить файл

Отправить

закрыть
Яндекс.Метрика